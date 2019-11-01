Ледовый городок для екатеринбуржцев начнут строить уже в эту субботу

19:00 | 14.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице на Площади 1905 года уже в эту субботу, 16 ноября, начнут строить ледовый городок. Торжественное открытие состоится 27 декабря.



Как рассказали в горадминистрации, парковку на Площади 1905 года закроют в ночь с 15 на 16 ноября. После этого рабочие займутся возведением ограждения.



Напомним, что темой этого года стало 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. По словам начальника Управления культуры городской администрации, в ледовом городке будет горка в виде кита, множество горок для маленьких детей, фигуры пингвинов, а часть проходов будет оформлена в виде очертаний айсбергов. Кроме того, екатеринбуржцы смогут увидеть скульптуру в виде парусника, на котором знаменитые русские путешественники прибыли в Антарктиду в 1820 году.



Планируется, что городок горожане смогут посещать до 27 января. С 28 января по 4 февраля рабочие будут заниматься демонтажем ледовых конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»