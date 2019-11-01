В Верхотурье горели фотосалон и административное здание

16:43 | 14.11.2019

Фото: yandex.ua

Диспетчеры зафиксировали вызов в 05:15 утра. Известно, что огонь повредил имущество и перекрытие фотосалона, а также чердачное помещение административного здания. Площадь возгорания составила 76 квадратных метров.



Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что в тушении были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава.



Все работы на месте происшествия завершились в семи утра. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»