В Свердловской области прошла олимпиада по финансовой грамотности среди пожилых уральцев

Олимпиаду по финансовой грамотности для пожилых людей организовали ГУ МВД России по Свердловской области совместно с представителями банковских структур, органов власти, вузов, пенсионного фонда и управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.Мероприятие прошло в региональном медицинском колледже, где для участников были подготовлены вопросы по защите от мошенников, основам гражданского и наследственного права и получению госуслуг по линии ОВД, сообщает пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.Горелых отмечает, что в олимпиаде приняли участие жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Ревды, Карпинска, Новоуральска, Полевского, Верхней Пышмы, Камышлова и других городов Свердловской области.Для финального состязания Екатеринбург посетили 24 победителя окружных туров. Делегаты были ознакомлены с состоянием криминогенной обстановки на Среднем Урале и способами борьбы с преступниками.Отмечается, что за 2019 год зарегистрировано 4187 фактов обмана людей, в том числе преклонного возраста. Илья Батанов, руководитель отделения Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, отметил, что подобного рода мероприятия позволит научиться финансовой грамотности и способам борьбы с мошенниками.Специалист регионального Министерства социального развития Елена Шалаева добавила, что проект реализуется в рамках комплексной программы «Старшее поколение» на базе центров обслуживания населения с 2015 года, где обучено свыше семи тысяч граждан пожилого возраста.По результатам соревнований победителями стали Елена Султанова из Полевского, Лариса Пяткова и Надежда Степная из Пригородного района Нижнего Тагила.Полковник Горелых рекомендует не попадаться на удочку аферистов и ничего не приобретать у сомнительных личностей. Более того, никогда и никому не сообщайте данные своих банковских карточек и не переходите по ссылкам в сообщениях, полученных от незнакомцев, и не переводите им деньги, призывает Валерий Горелых.При любой подозрительной схеме вызывайте полицию или звоните по круглосуточному «телефону доверия» регионального главка МВД 8(343)358-71-61.