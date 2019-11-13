В Свердловской области случился пожар на компрессорной станции

09:22 | 14.11.2019

Фото: odessa.web2ua.com

Сегодня ночью в поселке Билимбай, Первоуральский ГО, произошло возгорание на компрессорной станции.



К сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 26 квадратных метров повреждены стена ангара и помещение компрессорной. В тушении пожара задействованы две единицы техники, семь человек личного состава.



Открытое горение ликвидировано в 02:36, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены 02:56.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»