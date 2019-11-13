Снег в Екатеринбурге стал причиной большого количества аварий

09:07 | 14.11.2019

Фото: vk.com

Из-за сложных дорожных условий на дорогах Екатеринбурга за вчерашний день произошло более 155 ДТП.



Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает водителей о сильном гололеде, который образовался сегодня. Госавтоинспекция напоминает о соблюдении ПДД. Во избежание ДТП следует двигаться с пониженной скоростью и соблюдать дистанцию на дороге.



Помимо прочего, Госавтоинспекция рекомендует не отправляться в дальние путешествия без необходимости, а также проверить техническое состояние автомобиля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»