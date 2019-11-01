«Екатеринбургу явно не хватает мощной ревизии». УФАС вмешалось в скандал по строительству высотки на месте бывшего дома детства и юношества

20:47 | 13.11.2019

УФАС по Свердловской области проводит разбирательство по факту скандальной истории, связанной со строительством жилой высотки на месте бывшего дома детства и юношества в микрорайоне Пионерский в Екатеринбурге. Поводом для проверки со стороны антимонопольной службы послужило обращение в прокуратуру депутата Государственной думы РФ Андрея Альшевских.



Речь идет о строительстве ЖК «Культура» на улице Советской,45. МКД построили на месте здания бывшего Дома детства и юношества 1935 года постройки. Объект находился в аварийном состоянии, и в 2015 году было принято решение о прекращении образовательного процесса, так как здание не соответствовало санитарным нормам и правилам, нормам пожарной безопасности.



В мае 2015 года здание на праве хозяйственного ведения. было передано ЕМУП «СУЭРЖ» для его капитального ремонта или реконструкции. В августе 2015 года ЕМУП перешло право аренды земельного участка под зданием с разрешенным использованием под здание дома детства и юношества без права передачи в субаренду, а также внесения в качестве вклада в уставный капитал коммерческих компаний. Тогда, в 2015 году, кадастровая стоимость земельного участка оценивалась в 59 миллионов 799 тысяч рублей.



В 2017 году ЕМУП «СЭУРЖ» решило реализовать инвестиционный проект по строительству на данном земельном участке многоквартирного дома с нежилым помещением социально-культурного назначения площадью 1552 квадратных метров, которое после ввода объекта в эксплуатацию должно было быть передано в собственность города.



В августе 2017 года мэрия дала согласие на участие ЕМУП в создании ООО «Дом творчества», здание (оцененное в 17 миллионов 342 тысячи рублей) передано в качестве вклада в уставный капитал компании. Спустя некоторое время ООО «Дом творчества» перешло и право пользования земельным участком.



В сентябре 2017 года разрешенное использование земельного участка было изменено на многоэтажную высотную жилую застройку, при этом ставка арендной платы не изменилась. После изменения категории земли кадастровая стоимость тут же выросла до 72 миллионов 190 тысяч рублей.



ЕМУП «СУЭРЖ» подыскало ООО «Екб-Строй-Инвест» (участвовало в строительстве ЖК «Адмиральский-2»), которое согласилось выступить в качестве технического заказчика и оказать содействие в реализации проекта.



В октябре 2017 года в ООО «Дом творчества появился второй соучредитель – Надежда Коркунова, а уставный капитал был увеличен с 17,3 миллиона рублей до 72,3 за счет внесения Коркуновой денежного вклада в размере 54 миллиона 948 тысяч рублей. Доля ЕМУП тут же снизилась со 100% до 24%, Коркунова назначена директором.



После чего здание на Советской сносят, а 16 октября Минстрой области выдает разрешение на строительство 204-квартирного дома.



В ситуацию тут же вмешался Андрей Альшевских, после чего прокуратура провела проверку. По мнению надзорного ведомства, действия должностных лиц мэрии и ЕМУП могут свидетельствовать о фактическом безвозмездном отчуждении земельного участка кадастровой стоимостью более 72 миллионов рублей при наличии умысла от процедуры проведения торгов. Доследственную проверку проводили и оперативники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, но следователи отказали в возбуждении уголовного дела.



Сейчас же оценку истории решило дать региональное УФАС, которое возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту нарушения закона о конкуренции. Его рассмотрение продолжится 20 ноября.



«Фактически мы стали свидетелями двух серьезных нарушений. Мало того, что фирма получила стройплощадку без проведения торгов, то есть в обход стандартных процедур. Так еще и город лишается земли сразу после того, как территория перейдет жителям. Случай с Советской не единичный. Так, за минувший месяц СМИ раскопали, что земля в районе недостроенной станции метро «Бажовская», вероятнее всего, перепала бизнесменам незаконно. Екатеринбургу явно не хватает мощной ревизии. Правоохранительным органам следует разобрать по винтикам все случаи отчуждения городской собственности за годы правления предыдущего сити-менеджера», –прокомментировал скандал Андрей Альшевских.



Отметим, что в декабре 2018 года случай с ЖК «Культура» обсуждался на заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской думы. Как тогда заявлял председатель комиссии Михаил Вечкензин, по его мнению, в действиях гендиректора ЕМУП Виктора Карташева усматривается превышение должностных полномочий ввиду, как он считает, ущерба, причинённого городу.



«Вопросов к вашему ЕМУП много, я рекомендую Счетной палате проверить вашу деятельность», – обратился Михаил Вечкензин к Виктору Карташеву.



В настоящее время в МКД на Советской так и не появилось какого-либо социально-культурного учреждения. Единственное - в доме появился алкомаркет.

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