В уральской столице светофоры и фонари станут раздавать интернет

15:33 | 13.11.2019

Фото: КП - Екатеринбург

В столице Урала хотят установить специальные фонарные столбы и светофоры, раздающие Интернет и сотовую связь. Для привлекательного внешнего вида их упакуют в коробочки в форме каменного цветка. Соответствующую мысль высказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании совета при полпреде УрФО на форуме «Город 2030».



Для реализации данного проекта столице Урала необходимо специальное оптоволокно. По словам Высокинского, на каждом светофоре планируется поставить коробочку с камерой, интернетом, доступом к сетям сотовой связи и системам безопасности.



Однако мэр Екатеринбурга заявил, что такие нововведения не учитываются в национальных проектах. По этой причине придется подождать несколько лет, чтобы протянуть сети.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»