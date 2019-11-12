Суд вынес приговор по делу бывшего директора свердловского МФЦ

13:16 | 13.11.2019

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Натальи Лунеговой. Она признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).



В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что Лунегова, занимая должность директора ГБУ, с 1 по 26 декабря 2016 года издала приказ о начислении себе премии в сумме, превышающей 200 тыс. руб. Между тем, такие полномочия были только у Министерства экономики Свердловской области.



Подсудимая в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления не признала, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ленинский районный суд г. Екатеринбурга, учитывая, что подсудимая привлекается к уголовной ответственности впервые, ущерб, причиненный преступлением, возместила в полном объеме, назначил Наталье Лунеговой наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года, а также штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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