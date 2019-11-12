В свердловском городе бракоразводный процесс с участием девушки в погонах дошел до полиции

12:53 | 13.11.2019

Фото: официальный паблик ОМВД России по г. Сухой Лог во ВКонтакте

В городе Сухой Лог Свердловской области бракоразводный процесс грозит перерасти в конфликт с участием действующих полицейских. Как стало известно veved.ru, несколько месяцев назад местный житель Павел М. решил развестись со своей супругой – О., которая проходит службу в ППСП ОМВД Сухого Лога.



Инициатором развода стал Павел, сама девушка против официального расторжения брака, хотя они уже длительное время живут раздельно. На днях О., находясь в форменном обмундировании, проникла в хозяйственное помещение, где находился Павел, закатила там скандал, после чего разбила кальян (в распоряжении редакции есть видеозапись).



Опасаясь, что супруга. может воспользоваться своими служебными связями в целях расправы, Павел обратился с заявлением в дежурную часть. Заявление у него приняли, но не выдали номер КУСПа, по которому можно отследить ход проведения доследственной проверки.

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