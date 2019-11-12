Александр Высокинский внес на рассмотрение в думу проект бюджета на следующий год

12:12 | 13.11.2019

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внёс на рассмотрение в городскую Думу проект бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает пресс-служба мэрии. По данным Департамента информационной политики администрации Екатеринбурга, общий объём доходов муниципальной казны на 2020 год запланирован в размере 47 миллиардов 406 миллионов 355 тысяч рублей, расходов – 49 миллиардов 282 миллиона 412 тысяч рублей.



Таким образом, планируемый дефицит городского бюджета (без учёта безвозмездных поступлений) в 2020 году составит 1 миллиард 876 миллионов 57 тысяч рублей.



Налоги и неналоговые доходы на 2020 год предусмотрены в объёме 24 миллиарда 990 миллионов 803 тысячи рублей. Безвозмездные поступления в виде субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов запланированы в размере 22 миллиарда 415 миллионов 552 тысячи рублей.



Бюджет предусматривает обеспечение гарантий в сфере образования, медицинской помощи, масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, а также развитие объектов улично-дорожной сети.

«Моя принципиальная позиция – не снижать текущее финансирование социальной сферы», – подчеркнул Александр Высокинский.

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