Уральскому космонавту Сергею Прокопьеву присвоили звание Героя РФ и почётное звание «Лётчик-космонавт РФ»

09:57 | 13.11.2019

Фото: РИА Новости / Сергей Савостьянов

Президент России Владимир Путин присвоил екатеринбургскому космонавту Сергею Прокопьеву звание Героя РФ и почётное звание «Лётчик-космонавт РФ». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Звания присвоены Сергею Прокопьеву «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на международной космической станции».



Отметим, прошлом году Сергей Прокопьев полгода находился в космической командировке на МКС и дважды выходил в открытый космос. Первый выход был совершён с Олегом Артемьевым 15-16 августа, он продлился 7 часов 46 минут. Второй - с Олегом Кононенко 11-12 декабря (7 часов 45 минут).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»