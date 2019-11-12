На Урале произошёл крупный пожар в цехе деревообработки и пиломатериалов

Накануне поздним вечером в Березовском на улице Коммуны произошёл пожар на территории деревообрабатывающего предприятия.На место происшествия выезжали 36 спасателей на 13 спемашинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.«Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня и интенсивности горения. Борьбу с огнём усложняла удалённость водоисточника, была проложена магистральная линяя от пожарного гидранта на расстояние 800 метров. На месте происшествия был развёрнут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало»,- говорится в сообщении.