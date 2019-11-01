В столицу Урала вернули троллейбус №13

18:09 | 12.11.2019

Фото: transphoto.ru

В Екатеринбурге возвращается троллейбус с маршрутом №13. Его временно отменили из-за работ по реконструкции улично-дорожной сети.



В пресс-службе ЕМУП «Гортранс» рассказали, что движение троллейбуса, который курсирует от остановки «Коммунистическая» до остановки «Таганская», возобновится уже завтра, 13 ноября.



Напомним, что троллейбус №13 перестал ходить в День города из-за ремонтных работ, связанных со строительством трамвайной линии в Верхнюю Пышму.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»