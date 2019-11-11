Роскомнадзор и полиция продолжают борьбу с незаконной реализацией SIM-карт на Урале

17:10 | 12.11.2019

Роскомнадзор подвел итоги совместной с МВД работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. На данный момент проведено 53 контрольных мероприятия по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Уральском федеральном округе.



Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора по УрФО, в отношении нарушителей составлено 37 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.



Отметим, что SIM-карты в Екатеринбурге без предъявления паспорта до сих пор можно приобрести в районе рынка «Таганский Ряд» около трамвайной остановки, на улице Минометчиков и рядом с торговыми павильонами на Бебеля 136/4.

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