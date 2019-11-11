Вместо уволенного за госизмену Воробьёва помощником уральского полпреда станет чиновник из Калининграда

16:36 | 12.11.2019

Фото: Facebook

Бывший вице-премьер правительства Калининградской области Максим Федосеев стал помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе после увольнения с этой должности обвиняемого в госизмене Александра Воробьева.



Максим Федосеев окончил Калининградский государственный университет (сегодня БФУ им. И. Канта), специальность — «Радиофизика и электроника». Начал работу в системе местного самоуправления в администрации Гурьевского района. В 2011 году был назначен главой агентства главного распорядителя средств бюджета Калининградской области. С 2015 по 2018 год Федосеев был зампредом правительства Калининградской области и подал в отставку по собственному желанию в августе 2018 года.



Как пишет издание rugrad.eu, Федосеев ушел в отставку после скандала с критикой со стороны депутата Госдумы от Калининградской области Александра Пятикова, который обвинил чиновника в срыве газификации западной части региона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»