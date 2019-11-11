«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт матч с ХК «Сочи»

10:11 | 12.11.2019

Завтра, 13 ноября, в Екатеринбурге состоится хоккейный матч «Автомобилист»-«Сочи». Начало в 19:00.



За историю команда провели девять встреч, в пяти из которых победу одержала команда «Сочи». Уральцы забили в ворота соперником 23 шайбы, а в ответ получили 26.



В турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 «Автомобилист» находится на 17-й строчке. Команда «Сочи» расположилась на 19-м месте.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»