В Екатеринбурге в 2020 году состоится турнир претендентов по шахматам

21:05 | 11.11.2019

Фото: avto.goodfon.ru

В уральской столице в 2020 году будет проводиться турнир претендентов по шахматам. Соревнования пройдут с 15 марта по 5 апреля.



Как рассказал президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович информагентству ТАСС, подписание договора о проведении состязаний состоялось сегодня, 11 ноября.



В турнире будут принимать участие 8 человек. На соревнования уже квалифицировались шахматисты Фабиано Каруна из Америки, Ван Хао и Дин Лижэнь из Китая и Теймур Раджабов из Азербайджана. Ещё два шахматиста получат право на участие по итогам четырех этапов Гран-при, одного участника определят по среднему рейтингу FIDE в период с февраля 2019 года по январь 2020 года, а последнего участника лично пригласят организаторы.



Победитель турнира сможет сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии и побороться за шахматную корону. Место проведение матча, по словам Дворковича, также будет объявлено в ближайшее время.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»