В Нижнем Тагиле уберут дублирующиеся маршруты

17:58 | 11.11.2019

Фото: ЕТВ

В Нижнем Тагиле в ближайшее время пересмотрят маршруты колёсного общественного транспорта. Об этом сегодня 11 ноября, заявили на совещании в администрации города представители компаний-перевозчиков и профильные чиновники.



В транспортных организациях считают, что из 30 маршрутов, которые проходят по Ленинскому и Тагилстроевскому районам, стоит оставить не более 12 направлений, которые не будут дублировать друг друга. В мэрии отметили, что необходимо провести мониторинг пассажиропотока, чтобы сделать оптимальную маршрутную сеть.



Перевозчики добавили, что с этого года во всех маршрутных автобусах должны установить тахографы, следящие за режимом труда и отдыха водителей.



«Сейчас эти водители имеют определённый уровень зарплаты при работе по 15-16 часов в сутки, и они готовы за эти деньги работать. А если мы будем придерживаться 10-часового рабочего дня, то придётся нанимать ещё водителей, а у меня их и так не хватает. К тому же нужно будет и зарплату делить на двоих. И тогда за те деньги никто точно не пойдёт работать», – отмечает руководитель компании «СТК Строитель-Т» Антон Сащенко.



По его мнению, при создании новой маршрутной сети следует уделить особое внимание формированию финансовой составляющей контрактов на пассажироперевозки, чтобы компенсировать возможные издержки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»