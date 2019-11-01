Пропавшая в Екатеринбурге девушка нашлась в колонии общего режима

17:31 | 11.11.2019

Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в колонии общего режима.



«05.11.2019 Марина Головина осуждена Верх-Исетским судом по пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину») и приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД Екатеринбурга.



Отметим, об исчезновении Марины Головиной стало известно 8 ноября. Сообщалось, что она пошла устраиваться на работу в магазин и пропала. Поиски Марины вел в том числе поисковый отряд Liza Alert.



Мама Марии ранее сообщила, что её дочь увлекается азартными играми, из-за чего однажды взяла деньги в кассе магазина, где работала.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»