Свердловский облсуд рассмотрит дело бывшего замглавы Белоярки

15:18 | 11.11.2019

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему вице-мэру Белоярского Сергею Прохоренко. В августе Асбестовский городской суд вынес приговор экс-чиновнику, признав его виновным по ч.6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд приговорил его к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Прохоренко по решению суда должен выплатить штраф в размере 33 млн рублей.



Дата рассмотрения жалобы еще не назначена, докладчиком по делу будет выступать судья Андрей Калинин.



Напомним, что 5 июня 2017 года Белоярский райсуд вынес приговор в отношении Прохоренко, согласно которому он был признан виновным в получении взятки, ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. В декабре 2017 года Свердловский областной суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение иным составом суда.



В феврале 2019 года материалы вновь поступили в райсуд Белоярки, но судья была вынуждена взять самоотвод, а других судей, которые бы не вели взаимосвязанные процессы по местным коммунальщикам, уже не осталось. Поэтому дело передали в Асбестовский горсуд.



Сам Сергей Прохоренко считает, что на момент вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела (29 января 2016 года) законные поводы и основания для этого отсутствовали.

© «Вечерние ведомости»