В Екатеринбурге загорелась психиатрическая больница

09:09 | 11.11.2019

Фото: yandex.ru/images

Сегодня утром в Екатеринбурге около 6:46 диспетчеры получили сообщение о возгорании в Свердловской областной клинической психиатрической больнице, находившейся на Сибирском тракте. На место происшествия выехали 11 пожарных на четырех спецмашинах.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, причиной пожара стало короткое замыкание проводки в помещении на первом этаже административного здания. Площадь пожара составила 0,5 погонных метра.



С огнем справились всего за 10 минут. На момент возгорания людей в здании не было, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»