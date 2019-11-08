В столице Урала строители спасли провалившегося под лед пса

13:57 | 10.11.2019

Фото: e1.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Шарташе собака провалилась под лед и около 40 минут пыталась вылезти из ледяной воды, но у нее ничего не получилось. На помощь к другу человека пришли неравнодушные строители с экскаватором.



Сперва они хотели подползти к животному с веревкой, чтобы вытащить пса, но потом решили экскаватором прорубить во льду путь к берегу для собаки. В конце концов строители посадили в ковш человека и поднесли его к тонущему животному.



Как рассказал один из спасателей Виктор, около трёх часов ночи строители поехали ставить спецтехнику на стоянку, услышали лай и пошли спасать собаку, находившуюся где-то в 20 метрах от берега.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»