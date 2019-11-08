Екатеринбуржец завоевал два золота на чемпионате мира по армрестлингу

18:43 | 9.11.2019

Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф

Житель Железнодорожного района Екатеринбурга взял два золота на чемпионате мира по армрестлингу в Румынии. Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, свердловчанин Владимир Степанов одержал победу над соперниками в борьбе правой и левой рукой.



Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 54 стран. Степанов состязался среди ветеранов в весовой категории до 100 килограммов с представителями Чехии, Литвы, Италии и Казахстана.



Стоит отметить, что это уже 9-е и 10-е золото на счету Степанова.



Добавим, чемпионат по армрестлингу в Румынском городе Констанца проходил в 41 раз.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»