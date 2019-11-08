Новости дня
18:43 | 9.11.2019
Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф
Екатеринбуржец завоевал два золота на чемпионате мира по армрестлингу
Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 54 стран. Степанов состязался среди ветеранов в весовой категории до 100 килограммов с представителями Чехии, Литвы, Италии и Казахстана.
Стоит отметить, что это уже 9-е и 10-е золото на счету Степанова.
Добавим, чемпионат по армрестлингу в Румынском городе Констанца проходил в 41 раз.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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