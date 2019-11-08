Екатеринбургскую школу ждет проверка после сообщения о нарушении санитарных правил

16:28 | 9.11.2019

Фото: Е1

Департамент образования в Екатеринбурге проверит столовую школы №117 Как рассказал один из посетителей, еду детям в учреждении накладывают руками.



Ролик с нарушениями был опубликован на портале Е1. На нем было видно, как повара, включая главного, раскладывают по тарелкам гречку с сосисками руками без перчаток.



Также отмечается, что дети часто бывают недовольны едой. По их словам, она часто бывает холодная и невкусная, а родители не могут проследить за питанием детей, поскольку заходить в столовую можно только после согласования с директором.



В департаменте образования сказали, что в нарушениях виновата не школа, а работники в штате поставщика. Стоит добавить, что школьников кормит столовая №11, которую ранее ловили на накрутке цен на сметану в 7000%.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»