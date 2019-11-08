Для сотрудников Екатеринбургского метрополитена сошьют новую форму

14:47 | 9.11.2019

Фото: wikiway.com



Сотрудники метрополитена в Екатеринбурге с 1 июля 2020 года начнут носить новую фирменную одежду с симоволикой предприятия. Как сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, новая форма должна стать практичной, опрятной и удобной.



Информация о новой одежде для работников есть также в документе о пользовании метрополитеном, опубликованном на официальном правовом портале региона. Форма будет элегантной, в единой цветовой гамме, которая может меняться в зависимости от времени года.



Изменения в метрополитене будут проходить под контролем замгубернатора Сергея Швиндта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»