В ДТП в Свердловской области с грузовиком пострадал человек

12:39 | 9.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В городе Камышлове Свердловской области произошло ДТП с участием Renault Magnum и грузового автомобиля Daewoo Matiz. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, в аварии пострадал один человек.



ДТП случилось вчера днем. Последствия аварии пришлось устранять шестерым спасателям.



Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»