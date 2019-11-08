Под Екатеринбургом на стройке при воинской части пострадал рабочий

12:11 | 9.11.2019

Фото: newsko.ru

В поселке Северка рабочий пострадал на стройке при воинской части. Мужчина упал с высоты двух метров и получил черепно-мозговую травму.



Речь идет о стройке при части №34945. Как рассказала дочь пострадавшего мужчины из Екатеринбурга Сергея Горлова Оксана порталу Е1, сейчас он находится в коме в больнице №24. Медикам пришлось провести операцию, которая длилась несколько часов.



Следует отметить, что по словам Оксаны профессия Сергея – слесарь, однако работодатель отправил его работать на высоте без каски. Сейчас начальство занимается сбором документов, но что в этих бумагах – Оксана не знает.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»