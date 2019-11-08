В Свердловской области в ДТП пострадали трое подростков

10:02 | 9.11.2019

Фото: Е1

Вчера вечером в поселке Исток в аварии пострадали трое подростков и женщина-пешеход, об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



Водитель мотороллера выезжал с прилегающей территории и не пропустил легковушку, ехавшую по улице Земледелия. После столкновения автомобиль ВАЗ отбросило на женщину-пешехода, она доставлена с травмами в больницу.



Также пострадали водитель мотороллера и его пассажиры. Все они несовершеннолетние: им 14, 16 и 17 лет. Ребята отделались ушибами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»