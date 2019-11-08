В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего почти 3 недели назад

18:37 | 8.11.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В поселке Лобва пропал 28-летний Лопаев Антон Евгеньевич. Как рассказал поисковый отряде «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома еще 20 октября.



Рост Лопаева – 185 см. У мужчины худощавое телосложение, светлорусые волосы и голубые глаза. Из особых примет – нос с горбинкой.



В последний раз Лопаева видели одетым в серую ветровку, черные штаны и кроссовки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»