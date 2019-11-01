В Екатеринбург приедет генеральный прокурор России

17:52 | 8.11.2019

Фото: bg-irkutsk.livejournal.com

В уральскую столицу прибудет генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Планируется, что в уральской столице юрист проведет встречу с бизнесменами.



Генпрокурор РФ обсудит с предпринимателями вопросы нарушения федерального законодательства при реализации муниципальных полномочий в отношении нестационарных торговых объектов, вопросы обращения с отходами и пообщается с представителями бизнеса на другие темы.



Кроме того, Чайка может посетить встречу с выпускниками Уральской государственной юридической академии, которую окончил в 1976 году.



Напомним, что в последний раз Юрий Чайка посещал Екатеринбург в мае 2019 года. Тогда он обсуждал с губернаторами вопросы мусорной реформы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»