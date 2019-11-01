Полиция будет пресекать факты распространения рекламы наркотиков на фасадах домов в Екатеринбурге

17:00 | 8.11.2019

В Екатеринбурге с 11 по 20 ноября стартует второй этап Всероссийской акции «Дети России — 2019», основной целью которой является профилактика наркомании среди подростков и молодежи, а также выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.



В рамках акции органы внутренних дел посетят по месту жительства лиц, состоящих на профучете в подразделениях по делам несовершеннолетних, проведут беседы в образовательных организациях города.



Личному составу всех отделов полиции города также поставлена задача пресекать факты распространения рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, курительных смесей на фасадах жилых домов, зданий, заборах и ограждениях. Управляющие компании будут оперативно реагировать на сообщения граждан и полиции с целью устранения надписей.



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