Всемирный день городов в Екатеринбурге признали лучшим в истории

16:09 | 8.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Прошедший в уральской столице 30-31 октября Всемирный день городов участники назвали лучшим за всю историю. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга со ссылкой на пресс-службу Ассоциации строителей Урала.



Отмечается, что мероприятие, проведенное под эгидой ООН-Хабитат, также посетило рекордное количество участников – 700 представителей из 33 стран.



Напомним, что Всемирный день городов впервые проходил в Екатеринбурге, при этом его проводили параллельно с форумом 100+ Forum Russia. В следующий раз международный саммит состоится в Абу-Даби.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»