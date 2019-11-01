В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше

13:43 | 8.11.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге установлен и задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней девушки.



Согласно материалам дела, 5 ноября у дома на улице Машиностроителей, 20 между двумя группами молодых людей произошёл конфликт, в результате которого 15-летняя девушка подучила ножевое ранение.



По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Стало известно, участники конфликта ранее не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди скрылись с места происшествия.



По итогам следственно-оперативных мероприятий было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении девушке телесного повреждения. В настоящее время молодой человек задержан и даёт признательные показания.



В настоящее время устанавливаются мотивы совершённого преступления, иные юридически значимые обстоятельства, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, для установления точной причины смерти несовершеннолетней проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.



«Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП №15 УМВД по г. Екатеринбургу в колледже по месту его учёбы в Орджоникидзевском районе, во время занятий. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, - которое он унёс с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего. Вещдок направлен на экспертизу. Преступление удалось раскрыть по горячим следам, в том числе и благодаря неравнодушным жителям района. Сыщики угрозыска и следователи СК полностью восстановили хронологию того рокового вечера. На данный момент есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы»,- сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»