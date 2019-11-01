В Екатеринбурге из окна дома напротив «Мегаполиса» выпала женщина

21:58 | 7.11.2019

Фото: Е1

Из окна жилого дома напротив «Мегаполиса» выпал человек. Как рассказали очевидцы порталу Е1, женщина, которой около 30 лет, приземлилась на козырек магазина «Пятерочка» и скончалась.



Как отметили свидетели случившегося, на вид женщина была вполне социализированная. Тело погибшей выглядит довольно жутко – у вывернут наизнанку позвоночник.



Сейчас на месте работают полиция и реанимация.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»