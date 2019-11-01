Екатеринбуржцы отмечают 90 лет с открытия трамвайного движения

18:19 | 7.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге отмечают 90-летие открытия трамвайного движения. Первая трамвайная линия в Свердловске, согласно архивным документам, начала работать 7 ноября 1929 года.



Первая трамвайная ветка проходила от Железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Южного трамвайного депо) по улицам Свердлова, Дзержинского, Толмачева, Ленина, 8 Марта и Фрунзе. Протяженность линии тогда составляла 13 километров.



Ознакомиться с историей городской железной дороги в Екатеринбурге подробно можно на электронной выставке официального портала администрации города.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»