Новое граффити с политическим подтекстом появилось в центре Екатеринбурга

15:18 | 7.11.2019

В центре Екатеринбурга появилось новое граффити с политическим подтекстом. Надпись сделана на стене дома на улице Малышева, 84, сообщает телеграм-канал Street Art Hunter.



По аналогии с фразой, что каждый мужчина должен «построить дом, вырастить сына и посадить дерево», появилась надпись «Построить карьеру. Вырастить Росгвардию. Посадить Россию».



Кто именно стал автором граффити неизвестно, однако пользователи социальных сетей считают, что фразу в скором времени закрасят.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»