В предстоящую субботу, 9 ноября, в Екатеринбурге состоится открытие горнолыжного сезона 2019/2020. Гостей ждёт обширная развлекательная программа.Расписание мероприятия:- 10:00 — показательные выступления спортшколы;- 10:30 — массовый спуск с горы;- 11:00-12:00 — регистрация на Jibb contest;- 12:00-15:00 — Jibb contest- 15:00-16:30 — развлекательная программа, конкурсы;- 16:30-16:45, 17:00 и 17:30 — живая музыка;- 16:45 — награждение призёров Jibb contest;- 17:45 — праздничный салют;- 19:00 — премьера сноуборд фильмов.