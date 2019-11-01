В Верхней Синячихе пропал молодой человек

16:39 | 6.11.2019

Фото: ПСО «Прорыв»

В Верхней Синячихе ищут пропавшего 26-летнего мужчину. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».



Анвар Ашхатович Сайпиев не выходил на связь с вечера 26 октября. Приметы пропавшего: рост 160-165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы. На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и желтые кеды.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анвара Ашхатовича, просят позвонить руководителю отряда «Лиса» Наталии +7 (900) 044-02-20, заместителю руководителя отряда Марии +7 (900) 203-66-62 или в полицию по номеру 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»