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15:29 | 6.11.2019

Фото: crimea.sm-news.ru

На Урале мужчина угрожал самосожжением службе судебных приставов

В Нижнем Тагиле местный житель пытался устроить самосожжение перед судебными приставами. СКР организовал проверку.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области рассказали, что сегодня днем в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила поступило тревожное сообщение. В квартире дома по улице Дружинина местный житель угрожал воспламенением горючей жидкости в присутствии судебных приставов, которые приехали на место для исполнения решения суда.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

В пресс-службе УФССП РОССИИ по Свердловской области по данному факту заявили, что в 2017 году было возбуждено 3 исполнительных производства, предметом которых является обязать гражданина Б., гражданку К. и гражданина К. освободить квартиру по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 51, а также иные производства в пользу различных взыскателей на сумму 18 миллионов рублей, в отношении гражданина Б. 7 миллионов рублей.

В рамках исполнительных производств должникам неоднократно выносились требования об исполнении судебных решений и устанавливались сроки для освобождения помещения. В настоящий момент должники использовали все возможности по обжалованию судебного решения о выселении их из занимаемого помещения.

В ходе осуществления принудительного исполнения судебного решения об освобождении помещения, должниками предпринимались меры по воспрепятствованию во входе в жилое помещение, подлежащее освобождению. В связи с этим группой быстрого реагирования был обеспечен проход в квартиру судебного пристава-исполнителя для проведения исполнительных действий.

На данный момент приостановлены действия до принятия решения правоохранительными органами по привлечению должника к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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