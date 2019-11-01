На Урале мужчина угрожал самосожжением службе судебных приставов

15:29 | 6.11.2019

Фото: crimea.sm-news.ru

В Нижнем Тагиле местный житель пытался устроить самосожжение перед судебными приставами. СКР организовал проверку.



В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области рассказали, что сегодня днем в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила поступило тревожное сообщение. В квартире дома по улице Дружинина местный житель угрожал воспламенением горючей жидкости в присутствии судебных приставов, которые приехали на место для исполнения решения суда.



На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.



В пресс-службе УФССП РОССИИ по Свердловской области по данному факту заявили, что в 2017 году было возбуждено 3 исполнительных производства, предметом которых является обязать гражданина Б., гражданку К. и гражданина К. освободить квартиру по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 51, а также иные производства в пользу различных взыскателей на сумму 18 миллионов рублей, в отношении гражданина Б. 7 миллионов рублей.



В рамках исполнительных производств должникам неоднократно выносились требования об исполнении судебных решений и устанавливались сроки для освобождения помещения. В настоящий момент должники использовали все возможности по обжалованию судебного решения о выселении их из занимаемого помещения.



В ходе осуществления принудительного исполнения судебного решения об освобождении помещения, должниками предпринимались меры по воспрепятствованию во входе в жилое помещение, подлежащее освобождению. В связи с этим группой быстрого реагирования был обеспечен проход в квартиру судебного пристава-исполнителя для проведения исполнительных действий.



На данный момент приостановлены действия до принятия решения правоохранительными органами по привлечению должника к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»