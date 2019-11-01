Посетители и сотрудники екатеринбургского небоскреба могут возвращаться в здание

15:06 | 6.11.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге посетители и сотрудники небоскреба «Высоцкий» уже могут возвращаться в здание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, всего из-за задымления на 35-ом этаже были эвакуированы 2,9 тысяч человек.



Как заявили сотрудники МЧС, автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию. Установлено, что причиной задымления стало тление пылевых отложений подъемного механизма пассажирского лифта на 35-м этаже. Тление оперативно ликвидировала вода от внутреннего пожарного крана. Огнеборцам дали отбой с места вызова.



Сейчас люди возвращаются в небоскреб, лифты в котором уже заработали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»