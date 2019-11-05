В День профилактики меланомы свердловчане смогли получить консультацию онкологов

12:36 | 6.11.2019

Фото: kvd-moskva.ru

В День ранней диагностики и профилактики меланомы жители Свердловской области получили консультацию специалистов регионального онкодиспансера. Как рассказали в департаменте информполитики, свердловчане проверяли структуру своих родинок на дерматоскопе, увеличивающем изображение в 20 раз.



Во время исследования, проведенного в рамках акции 2 ноября, онкологи детально изучали структуру родинок свердловчан. Медики выявили подозрительные образования у трех участников. Им назначено доисследование для уточнение диагноза и выбора тактики лечения.



Следует отметить, что по словам главврача онкодиспансера Владимира Елишева и врача-онколога Маргариты Магдаляновой, меланома является одной из самых коварных и агрессивных опухолей, для выявления которой очень важно регулярно проходить дермаскопию. Такой метод диагностики является простым и эффективными помогает выявить малейшие изменения кожи в самом начале заболевания.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»