В Екатеринбурге в ДТП на дублере Сибирского тракта пострадали молодые футболисты

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта вчера вечером произошло ДТП с участием иномарки, на которой возвращались домой с турнира молодые футболисты. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, в аварии пострадали 6 человек.Серьезное ДТП произошло в 22:45 на 13-м км дублера Сибирского тракта. На дороге столкнулись Chevrolet Aveo и Nissan X-Trail. Как уточнили в ГИБДД, за рулем Chevrolet был 19-летний водитель, который получил права менее года назад. Молодой человек на справился с управлением, в результате чего машина перелетела через разделяющий полосы движения газон. Nissan от сильного удара отбросило на дорожное ограждение.В аварии пострадали водитель, а также 17, 19 и 20-летние пассажиры Chevrolet. Кроме того, травмы получили 43-летний водитель и 45-летняя пассажирка автомобиля Nissan.Добавим, что молодые люди на Chevrolet возвращались домой с турнира, который проходил на стадионе на улице Новгородцевой.Все пострадавшие госпитализированы. Точные причины происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.