В Первоуральске возбудили уголовное дело из-за незаконного хранения химических веществ

19:01 | 5.11.2019

Фото: efcate.com

В Первоуральске в отношении предпринимателя, незаконно хранившего химические вещества и отходы на земельном участке, возбудили уголовное дело. Как рассказали в городской прокуратуре, из-за нарушений установленных правил создавалась угроза причинения существенного вреда окружающей среде.



Нарушения были выявлены во время проверки земельного участка. По результатам проверки прокуратура направила материалы по пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



В итоге следственными органами было решено возбудить уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»