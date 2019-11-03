Знаки «Остановка запрещена» появятся еще на шести улицах Екатеринбурга

11:31 | 5.11.2019

Фото: news.myseldon.com

Еще на шести улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» до конца 2019 года.



Места расположения знаков:

- Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка);

- Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина);

- Громова (от Шаумяна до Волгоградской);

- Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка);

- Луначарского (от Энгельса до Малышева);

- Монтажников (от дома № 32 до Расточной), ограничения коснутся только грузового транспорта.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»