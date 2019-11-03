Начальник полиции на Среднем Урале получил генеральское звание

10:15 | 5.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области – начальник полиции Александр Постовалов повышен в звании. Согласно указу Президента РФ Владимира Путина ему присвоено звание генерал-майора полиции. О том, что Постовалов получит генеральское звание, «Вечерние ведомости» сообщали еще 3 ноября.



Напомним, что повышение в звании замначальника регионального ГУ МВД ждал еще с августа 2018 года, когда был переведен в Екатеринбург из Курганской области.

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