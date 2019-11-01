В Екатеринбурге бабушка попала под колёса иномарки

09:51 | 4.11.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Накануне вечером в Екатеринбурге на пешеходном переходе на Крауля водитель Chevrolet сбил бабушку. Авария произошла возле дома № 83.



За рулём иномарки находился мужчина 1970 года рождения. Он двигался по улице Крауля в сторону Рабочих со стороны Викулов и допустил наезд на 85-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.



С травмами различной степени тяжести женщину доставили в 36-ю горбольницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»