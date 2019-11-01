Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорела дорогая иномарка

10:24 | 3.11.2019

Минувшей ночью, около 3:00, в Екатеринбурге на улице Большакова загорелась Audi Q5.



На место происшествия на двух единицах техники прибыли семь человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Огонь потушили в течение двух минут. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели. В результате инцидента никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»