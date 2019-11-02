Центральный военный округ отправил на службу более 10 тысяч призывников

20:54 | 2.11.2019

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С начала осеннего призыва военкоматы ЦВО отправили служить более десяти тысяч призывников. Число новобранцев увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом.



В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что на сборных пунктах призывники проходят все необходимые процедуры. Их также обеспечивают военной формой, армейским несессером, банковской картой и SIM- картой для связи с близкими по льготному тарифу.



Отметим, что со 2 по 4 ноября сборные пункты ЦВО будут закрыты. Военкоматы возобновят работу 5 ноября.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»