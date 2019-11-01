Почти 300 жилых домов Невьянска остались без света

19:16 | 2.11.2019

Фото: «Инцидент Невьянск»

Сегодня, 2 ноября, в Невьянске произошло короткое замыкание в трансформаторной будке. По словам местных жителей, из-за этого половина города осталась без электричества.



Подписчики сообщества «Инцидент Невьянск» рассказали, что вечером на улице Дзержинского загорелся трансформатор. В пресс-службе МЧС по Свердловской области подтвердили информацию о том, что в трансформаторной будке произошло короткое замыкание, в результате которого без электричества остались 296 частных домой.



Последствия аварии должны устранить в ближайшее время.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»