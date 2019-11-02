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15:00 | 2.11.2019
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле в ДТП погиб человек
Инцидент произошел вчера около 20:00. 36-летний водитель за рулём Lada Granta двигался по Восточному шоссе в сторону Ильича. На «зебре» напротив центральной проходной УВЗ автомобилист не пропустил 65-летнего пешехода. От удара мужчину отбросило на несколько метров. От множественных травм пострадавший скончался ещё до приезда скорой помощи.
По факту происшествия началась доследственная проверка.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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