В Нижнем Тагиле в ДТП погиб человек

В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе мужчину сбила легковушка. Он погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.Инцидент произошел вчера около 20:00. 36-летний водитель за рулём Lada Granta двигался по Восточному шоссе в сторону Ильича. На «зебре» напротив центральной проходной УВЗ автомобилист не пропустил 65-летнего пешехода. От удара мужчину отбросило на несколько метров. От множественных травм пострадавший скончался ещё до приезда скорой помощи.По факту происшествия началась доследственная проверка.